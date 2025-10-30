Luoghi abbandonati della Lunigiana: la presentazione del libro di Fai e Pecunia a Sarzana

Domenica 2 novembre, alle 17 presso la sala consiliare del Comune di Sarzana, alla presenza degli autori sarà presentato il volume di Martina Fai e Lorenzo Pecunia, dal titolo Luoghi abbandonati della Lunigiana, edizioni Giacché 2025, un viaggio inedito nel cuore della Lunigiana, un angolo di Toscana immerso nel verde, in un paesaggio rurale quasi congelato nel tempo con una varietà di luoghi abbandonati davvero unica, dai ruderi di antichi castelli, al percorso sull’acqua della valle dei mulini, dalle chiese, agli ospitali, un tempo rifugio di pellegrini e viandanti. Tra i resti di un convento medievale e un eremo solitario, tra borghi svuotati, rustici casolari e alpeggi che si stagliano nella nebbia con i loro profili, incontriamo lo struggente fascino dei cimiteri in disuso dove gli sguardi dei defunti, macchiati dal tempo, ci osservano solenni. E tra le imponenti strutture di un’ex-base Nato e la suggestiva ferrovia della diga in disuso, addentrandoci nel folto del bosco, possiamo scoprire arcaiche fonti, persino di acqua salata, o ripercorrere gli ardui passi dei cavatori del marmo, tra rifugi dimenticati in cima alle Alpi Apuane, da dove la vista spazia sull’infinito. Un paesaggio che offre mille bellissimi scorci, come il sentiero che porta ai resti di quella che fu una vera e propria chiesa nella roccia. È impossibile resistere al richiamo di questo territorio, costellato da misteriosi lasciti oggi in stretto connubio con la vegetazione, tra pietre secolari e alberi contorti, con mappe e foto di più di 30 luoghi.

L’evento, organizzato dalla Società Dante Alighieri della Spezia, con i patrocini del Comune di Sarzana e della Sezione CAI di Sarzana, è a ingresso libero.

L’articolo Ritardi nei pagamenti ai lavoratori della Variante Aurelia, Lombardi chiede la convocazione urgente della commissione Lavoro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com