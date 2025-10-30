Mondo del lavoro e forze dell’ordine riuniti in Prefettura: “Caporalato, quadro spezzino positivo ma necessario continuare a prestare massima attenzione”

Il lavoro nella provincia pezzina al centro di due riunioni tenutesi stamani in Prefettura, convocate dal prefetto Andrea Cantadori; particolare attenzione è stata rivolta al tema del caporalato. Agli incontri hanno partecipato il questore Sebastiano Salvo, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro della Spezia Carlo Colopi, il presidente della Confindustria spezzina Mario Gerini nonché rappresentanti dei comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e del comando della Polizia locale della Spezia, e ancora i segretari provinciali di Cgil, Luca Comiti, Cisl, Antonio Carro, e Uil, Salvatore Balestrino.

“Nel corso degli incontri è emerso che nella provincia spezzina non si sono segnalati fenomeni di sfruttamento lavorativo o situazioni di caporalato tali da destare allarme sociale – si legge nella nota diffusa dalla Prefettura spezzina -. Nonostante il quadro complessivamente positivo, si è convenuto di continuare a prestare la massima attenzione al fine di scongiurare l’emergere di tali fenomeni, che nuocciono al mondo del lavoro, alla sana imprenditoria e alla leale concorrenza. I partecipanti hanno convenuto sull’importanza del coordinamento degli interventi e delle azioni degli attori istituzionali e sociali coinvolti”.

Il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, nell’occasione, ha illustrato la campagna “A.L.T. Caporalato” (Azioni per la Legalità e la Tutela del Lavoro), promossa dall’Ispettorato nazionale in partenariato con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), iniziativa rivolta a tutelare i lavoratori migranti impiegati in diversi settori economici quali l’agricoltura, la logistica, il settore edile e il manufatturiero.

