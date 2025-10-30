Montefiori: “Piove in tribuna al Picco, il Comune elimini il problema visti i soldi pubblici spesi”

“Durante la partita Spezia Padova del 29 ottobre 2025, in particolare nella fase inziale, la quasi totalità delle file della tribuna coperta sono state raggiunte dalla pioggia, costringendo gli spettatori a sedersi sui seggiolini bagnati e poi ad utilizzare anche gli ombrelli. E’ incomprensibile che la nuova struttura della tribuna presenti tale problematica, visto l’impegno di 3.8 milioni di risorse pubbliche del fondo strategico della Regione Liguria 2023 -2025, oltre a quelle investite dalla società Spezia Calcio”. Lo sottolinea il consigliere Andrea Montefiori del Partito Democratico che ha presentato un’interpellanza alla giunta comunale.

“L’impianto sportivo è di proprietà comunale e sono stati aumentati gli anni di concessione per l ’utilizzo dell’impianto anche in funzione degli interventi di ristrutturazione. La pioggia di Spezia-Padova non è stata nemmeno particolarmente intensa, ragionevolmente simili situazioni si verificheranno con frequenza, con disagi per gli spettatori che acquistano il biglietto per un settore dichiarato coperto. Il sindaco si attivi per l’eliminazione della problematica, avviare azioni di responsabilità rispetto a un sicuro disservizio per gli spettatori, a una possibile inadempienza contrattuale nonché a una difformità in confronto a quanto pubblicizzato”.

