Museo Lia, successo per la mostra “Naturale Meraviglia. Tesori e opere d’arte dalle corti dei principi”: sfiorati i 5mila visitatori

Con quasi 5mila visitatori si è conclusa con grande successo la mostra “Naturale Meraviglia. Tesori e opere d’arte dalle corti dei principi”, a cura del direttore Andrea Marmori, al Museo Civico Amedeo Lia.

L’esposizione ha trasformato parte del museo in una vera e propria Wunderkammer, rievocando le camere delle meraviglie che, a partire dal XVI secolo, costituirono il cuore delle collezioni principesche europee. Un viaggio sensoriale e intellettuale tra naturalia e artificialia, in cui il visitatore ha potuto scoprire la meraviglia come forma di conoscenza, tra opere d’arte raffinate e curiosità della natura, in un percorso che univa scienza, estetica e stupore.

