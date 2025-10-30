Nasce la Portofino Official App per scoprire i tesori del borgo e gestire traffico e turismo

Portofino compie un passo avanti verso la digitalizzazione con il lancio della Portofino Official App, una nuova applicazione gratuita pensata per accompagnare i visitatori alla scoperta del borgo e, al tempo stesso, aiutare l’amministrazione a monitorare presenze e spostamenti.
L’app, disponibile gratuitamente per tutti i visitatori al loro arrivo nel borgo, richiede soltanto la scelta della nazionalità dell’utente per poter essere installata. Oltre all’italiano e all’inglese, i contenuti saranno progressivamente tradotti in numerose altre lingue, per rendere l’esperienza accessibile a turisti da ogni parte del mondo.