Natale a Loano, la pista di pattinaggio va in via delle Caselle e “sfratta” il mercato. Petizione dei commercianti: “No ai banchi sul lungomare”

Loano. Ha quasi toccato quota cento ma è destinata ad andare ancora oltre la petizione promossa da un gruppo di commercianti del centro storico di Loano tra i loro colleghi per dire “no” allo spostamento del mercato settimanale del venerdì dalla sua tradizionale sede di via delle Caselle e piazza San Francesco sul lungomare (in corso Roma e piazza Mazzini) durante le feste di Natale.

La decisione dell’amministrazione comunale loanese di trasferire temporaneamente il mercato, che non è ancora stata ufficializzata ma di cui si vocifera da diversi giorni, è la conseguenza di una serie di spostamenti a catena che avverrà proprio nel periodo natalizio.

» leggi tutto su www.ivg.it