Nervi, rivoluzione della sosta in via del Commercio: nuovi posti moto, merci e razionalizzazione degli stalli

Genova. Con un centinaio di nuovi posti dedicati alle moto e l’introduzione di una serie di stalli invece dedicati ai merci, l’amministrazione comunale avvia una piccola rivoluzione della sosta in via del Commercio, trafficata arteria di Nervi. Le modifiche arrivano dopo una serie di sopralluoghi sul posto, pensati per trovare una razionalizzazione della sosta della strada, e che nei prossimi giorni diventerà realtà.

Le modifiche saranno introdotte nel tratto compreso tra via Belsito e Via Molini di Nervi. Il provvedimento risponde anche alla necessità di porre fine alla sosta promiscua tra moto, auto e autocarri che “generava disordine e riduceva l’efficienza nell’utilizzo degli spazi”, come si legge nel testo dell’ordinanza.

