No funivia, la battaglia riparte dagli abitanti di Granarolo: “È una lotta per tutta la città”

Genova. “È una battaglia di tutti, la città non ha bisogno di un’infrastruttura del genere“. Con queste premesse il comitato Con i piedi per terra, negli ultimi anni in prima linea per combattere il progetto di una funivia sopra il Lagaccio, ha chiamato a raccolta mercoledì sera gli abitanti di Granarolo, interessati dalla variante “mini” proposta dalla giunta Salis per non dover pagare penali alle aziende che hanno vinto l’appalto da 40,5 milioni. E i residenti del piccolo borgo sul tetto di Genova hanno risposto, riempiendo la sala parrocchiale e schierandosi per la maggior parte contro l’infrastruttura.

“Con il cambio della giunta speravamo in un no definitivo al progetto, come promesso in campagna elettorale – ricorda Antea Guzzi, una delle anime del comitato -. Si sapeva delle penali, già Orlando aveva detto che erano disponibili a pagarle e non si pensava alla possibilità di un danno erariale di cui parla oggi l’assessore Ferrante. Chiediamo di non fermarsi alla prima criticità, ma di esplorare altre vie: se dimostriamo che è interesse pubblico fermare la funivia, il danno erariale non si configura“.

