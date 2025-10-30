Omicidio Nada Cella, la pm chiede l’ergastolo per Annalucia Cecere

Genova. La pm Gabriella Dotto ha chiesto l’ergastolo per Annalucia Cecere, accusata di aver ucciso il 6 maggio 1996 Nada Cella, nello studio del commercialista Marco Soracco in via Marsala a Chiavari.

Quello di Nada Cella secondo l’accusa è stato un delitto d’impeto, nato dal desiderio che aveva Cecere di sistemarsi sia lavorativamente, sia sentimentalmente, visto che puntava a fidanzarsi e sposarsi con Soracco. L’accusa per Cecere è di omicidio aggravato dalla crudeltà e dei futili motivi. Le aggravanti sono per l’accusa fondamentali per evitare che il delitto sia prescritto a quasi 30 anni dai fatti.

