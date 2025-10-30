“Partecipazione popolare, rappresentanza politica e sociale oggi”, incontro in Mediateca con i parlamentari Fornaro e Giorgis, l’assessore Patrone e il segretaro Pd Natale

Lunedì 3 novembre alle 16.30 si terrà alla Mediateca regionale (ex-Cinema Odeon, via Firenze 37) il convegno “Partecipazione popolare, rappresentanza politica e sociale oggi”, organizzato dall’associazione nazionale “Compagno è il mondo”. L’incontro recupera l’appuntamento del 3 ottobre scorso, annullato in adesione allo sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla. All’incontro, che per l’associazione sarà introdotto da Claudia Ceccarelli e moderato da Michele Conti, prenderanno parte: Federico Fornaro e Andrea Giorgis, parlamentari che si occupano dei temi del funzionamento della nostra democrazia e della sua crisi; Davide Patrone, assessore alla Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione del Comune di Genova; Davide Natale, segretario regionale del Pd ligure e consigliere regionale.

“In un momento in cui l’aumento delle disuguaglianze, una diffusa conoscenza approssimativa di quanto avviene nelle istituzioni elettive e l’indebolimento della memoria comune sulle battaglie che hanno permesso di conquistare diritti sociali e civili sono fattori che favoriscono il crescente astensionismo al momento del voto – osserva in una nota l’associazione promotrice -, scopo del convegno è quello di approfondire il tema della partecipazione come metodo di governo per la sinistra e come prassi di ricostruzione di legami sociali”. L’associazione invita tutti i cittadini interessati a partecipare.

