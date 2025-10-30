Pastorino: “La giunta Bucci promuove la ‘nuova sanità vicina ai cittadini’ mentre i Pronto soccorso collassano”

Il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa interviene sul tema della sanità e sull’accorpamento del 118. In una nota scrive: “Certo che vedere in questi giorni manifesti affissi sui muri di tutta la regione che parlano di una ‘nuova sanità più vicina ai cittadini’ dopo le immagini dei pronto soccorso presi d’assalto, degli operatori sanitari distrutti dalla fatica, del blocco delle nomine dei direttori e delle assunzioni del personale amministrativo, appare davvero come una fuga dalla realtà”.

“Quella proposta dal centrodestra in Regione più che una riforma sembra il tentativo di Bucci di sottrarsi alle proprie responsabilità e forse anche di evitare possibili commissariamenti.In Liguria – prosegue Pastorino – al di là dei risultati che Bucci si attribuisce da solo, il servizio sanitario è al collasso. E lo è nonostante l’impegno straordinario di chi ci lavora che rimane l’ultimo vero baluardo di difesa della sanità pubblica. Ma per questa giunta il problema sembra essere solo matematica: quante prestazioni, quanti esami, quante liste d’attesa che peraltro continuano a essere infinite”.

