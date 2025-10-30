Pd Carcare sul termovalorizzatore: “Riteniamo doveroso prendere posizione a sostegno della maggioranza”

Carcare. Il Circolo Pd Carcare-Bormida-Pallare-Plodio interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di minoranza Ferraro e Bologna sul termovalorizzatore. “Veri e propri “soldatini” del consigliere regionale Vaccarezza – commentano gli iscritti – riteniamo doverosa una presa di posizione netta del nostro partito a sostegno dell’attuale maggioranza del Comune di Carcare, che sta amministrando in modo serio, trasparente ed efficace. La giunta guidata dal Sindaco Mirri ha infatti ereditato una situazione finanziaria complessa, al limite del dissesto, ma grazie a una gestione oculata e competente i risultati sono oggi evidenti a tutta la cittadinanza!.

E proseguono: “Già nel settembre 2023, il gruppo di maggioranza fu il primo in Val Bormida a presentare una mozione contro la realizzazione di un termovalorizzatore/inceneritore, sia sul territorio carcarese sia in qualunque altro comune della valle. Una posizione chiara, coerente e netta, in difesa della salute dei cittadini e dell’ambiente. Oggi, invece, assistiamo all’incoerenza di chi – come Ferraro e Bologna – si schiera contro l’impianto, ma appartiene a quel centrodestra che in Regione e in Provincia promuove proprio la costruzione del termovalorizzatore in Val Bormida”.

