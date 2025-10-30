Pioggia e asfalto scivoloso, cinque incidenti in mezz’ora: in via Bensa scooter contro bus

Genova. Mattinata di incidenti in città a causa della pioggia e dell’asfalto bagnato e scivoloso. Poco prima delle nove in via Bensa uno scooter è rimasto coinvolto in un incidente con un autobus, che ha fermato la corsa per consentire le operazioni di soccorso.

L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione centro città, e la dinamica è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale. A prestare i primi soccorsi al ferito è stata una squadra dei vigili del fuoco che stava rientrando in centrale e si è fermata. L’uomo è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Galliera, sul tratto si sono formate lunghe code per consentire le operazioni di soccorso.

