Raddoppio, la maggioranza replica ai consiglieri Podio e Lugani: “Non prendono sul serio il ruolo che ricoprono. Città merita serietà e competenza”

Albenga. “Le dichiarazioni del consigliere Podio confermano, ancora una volta, una certa distanza della minoranza dal lavoro amministrativo reale. Se i consiglieri di minoranza fossero stati davvero interessati ai temi del raddoppio ferroviario, avrebbero partecipato alle riunioni preposte, invece di tirarsi indietro adducendo scuse legate ad uno scarso preavviso. Chi ritiene una questione importante trova il modo di esserci, non un pretesto per mancare”. Lo fanno sapere, in una nota, i consiglieri di maggioranza del Comune di Albenga, replicando alle parole dei consiglieri di minoranza Nicola Podio e Guido Lugani in merito al consiglio comunale di ieri sera, mercoledì 29 ottobre, durante il quale è stato affrontato il tema del raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora.

Spiegano dalla maggioranza: “Viene spontaneo pensare che negli incontri cui sono stati invitati e non hanno partecipato avessero impegni ritenuti più importanti: ci rifiutiamo di credere che possano aver usato una scusa tanto debole per sottrarsi a confronti che loro stessi definiscono ‘fondamentali per Albenga’. Forse il punto è un altro: non prendono abbastanza sul serio il ruolo amministrativo che ricoprono. E questo, sinceramente, ci dispiace. Per quanto riguarda la proposta di coinvolgere altri sindaci del comprensorio nella discussione sulle opere compensative, il Sindaco ha già risposto chiaramente in Consiglio comunale. Ci domandiamo però se i consiglieri di minoranza intendano davvero sostenere che il primo cittadino di Albenga non debba tutelare in primis il territorio che amministra”.

