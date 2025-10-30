Rapallo, dopo il restauro torna visitabile lo storico castello sul mare con le sue antiche prigioni

Rapallo. Dopo un lungo lavoro di restauro, uno dei simboli più rappresentativi del Tigullio torna ad essere parte viva del tessuto urbano. Parliamo del castello sul mare di Rapallo, da sempre una delle “cartoline” più famose della città.
Ad annunciare la riapertura l’amministrazione comunale: “Siamo lieti di annunciare la riapertura del Castello di Rapallo – si legge sulla pagina social del Comune di Rapallo – Sarà nuovamente possibile visitare uno dei simboli più amati della nostra città, comprese le antiche prigioni, tutti i sabati e domeniche di novembre a partire da sabato 1° novembre 2025″.