Recco: assegnazione concessioni demaniali; 7 conferme e 5 nuovi gestori

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

E’ stata pubblicata oggi all’albo pretorio del Comune la procedura comparativa ad evidenza pubblica relativa alla riassegnazione delle concessioni demaniali marittime. E’ questo l’arrivo di un percorso amministrativo complesso che ha ridefinito la gestione delle concessioni demaniali con sette degli attuali concessionari confermati, mentre cinque attività vedranno l’arrivo di nuovi gestori.

“E’ stato un iter complesso reso necessario dalle nuove normative che impongono procedure di gara pubbliche, in base alla direttiva Bolkstein, per conto dello Stato – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – la procedura è stata faticosa, sono state valutate attentamente tutte le proposte e ringraziamo la commissione tecnica per il lavoro svolto.”

Il passaggio burocratico ha visto molte amministrazioni locali in difficoltà. “Le procedure erano nuove e molti Comuni hanno accumulato ritardi – sottolinea l’assessore al demanio marittimo – ma completando l’iter siamo riusciti ad adattarci alle esigenze del territorio e ad allinearci ai Comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure, che come noi hanno concluso la procedura”.

