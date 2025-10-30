Rifiuti: il I° novembre servizio raccolta e spazzamento regolari

Da Aprica

In occasione della festività del 1° novembre, Aprica informa che i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento saranno regolarmente svolti in tutti i comuni del Golfo del Tigullio, tra cui Portofino, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Castiglione Chiavarese, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Zoagli.

Sempre sabato, resteranno aperti tutti i Centri di Raccolta di Chiavari, Casarza Ligure, Sestri Levante e Rapallo, seguendo i consueti orari. Gli Infopoint di Lavagna, Sestri Levante, Rapallo e il Centro Servizi di Chiavari saranno aperti con consueto orario, così come i Centri del Riuso di Sestri Levante e Chiavari.

Nei comuni di Castiglione Chiavarese, Chiavari e Sestri Levante rimarrà attivo il servizio Ecovan.

Lo sportello di Casarza Ligure resterà chiuso, mentre quello di Santa Margherita Ligure sarà aperto con orario ridotto dalle 9 alle 12.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione dei cittadini il sito www.apricaspa.it, l’App per smartphone e tablet PULIamoe il numero verde 800.437.678

