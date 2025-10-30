Ritardi nei pagamenti ai lavoratori della Variante Aurelia, Lombardi chiede la convocazione urgente della commissione Lavoro

Il consigliere comunale Massimo Lombardi del gruppo Spezia Bene Comune / Rifondazione comunista ha chiesto la convocazione urgente della commissione consiliare Lavoro, presieduta da Stella Pollina, per affrontare la situazione dei lavoratori della ditta Manelli, impegnati nei lavori della Variante Aurelia, che da settimane denunciano ritardi sistematici nel pagamento degli stipendi.
Nella richiesta indirizzata alla presidente della commissione, Lombardi ricorda che “circa quaranta lavoratori della ditta Manelli, impiegati nei lavori della Variante Aurelia, hanno percepito gli stipendi del mese di agosto con notevole ritardo, a fine settembre”, mentre “le retribuzioni di settembre risultano tuttora non corrisposte alla data odierna”.