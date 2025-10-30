Savona, Santi: “Comune in ritardo per pulizia dei torrenti”. Parodi: “Lavori avviati nel Letimbro”

Savona. “A me spiace ogni anno dover sollevare questo argomento. Io credo che una buona prevenzione, pulizia dei corsi d’acqua e lavori sulla rete di assorbimento dell’acqua piovana, sia fondamentale per garantire che non si verifichino allagamenti. Purtroppo devo constatare che anche quest’anno si è verificato un forte ritardo dell’amministrazione comunale“. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale Piero Santi con un’interpellanza presentata durante il consiglio comunale.

La richiesta di Santi riguarda i torrenti Letimbro, Lavanestro e Quiliano per quanto riguarda la sponda sinistra di competenza del Comune di Savona, i numerosi rii che attraversano il Comune (Molinero, Quattro Stagioni, rio Sant’Antonio, rio Cadeina ed altri) e la pulizia dei tombini.

