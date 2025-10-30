Sds Lunigiana, avviso pubblico per incarico di addetto stampa

Riceviamo dalla Società della salute della Lunigiana

La Società della salute della Lunigiana ha emesso un avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico libero professionale di giornalista pubblicista addetto all’ufficio stampa, nell’ambito delle attività istituzionali della SdS Lunigiana, cui affidare il Piano di comunicazione e la cura dei rapporti esterni della SdS. L’incarico consiste nel curare, in via prioritaria, i collegamenti con gli organi di informazione, in stretta collaborazione con la struttura organizzativa del Consorzio, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’ente stesso. Tra le attività da svolgere figurano: raccolta di informazioni relative all’attività della Società della Salute della Lunigiana per elaborare comunicati stampa e altre forme comunicative, collaborazione all’aggiornamento del sito web della Società della Salute della Lunigiana con particolare riferimento alle sezioni News, Avvisi, e poi ancora contatti con la stampa, organizzazione di conferenze stampa e realizzazione di cartelle stampa, partecipazione agli eventi, manifestazioni e iniziative che richiedono la redazione di articoli, comunicati stampa. Coloro che sono interessati al conferimento dell’incarico devono presentare apposita domanda di partecipazione indirizzata alla Società della Salute della Lunigiana, corredata di curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato che assume valore di autocertificazione per le dichiarazioni. Dovranno far pervenire la propria domanda, corredata da copia del documento d’identità in corso di validità e da curriculum vitae completo di titoli, esperienze e ogni altro elemento che si ritenga utile ai fini della selezione, entro e non oltre il 10 novembre 2025 tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o mediante consegna a mano, all’Ufficio Protocollo della SdS Lunigiana ad Aulla. Tutte le informazioni e la modulistica si possono trovare sul sito della Società della salute della Lunigiana.

(Società della salute della Lunigiana)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com