Si chiude il primo forum internazionale “Prendersi Cura della Terra”: la Spezia laboratorio globale di ecologia e responsabilità condivisa

Si è concluso questa mattina presso la Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” il 1° Forum Internazionale “Prendersi Cura della Terra”, organizzato dal Comune della Spezia e l’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini” in collaborazione con l’ Ecological Society of America: un evento di portata internazionale che si è avvalso del patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, della Marina militare, della Regione Liguria, del Parco nazionale delle Cinque Terre e della Provincia della Spezia.

A seguito dell’incontro con oltre cento studenti che non solo hanno partecipato agli interventi degli scienziati che si sono susseguiti ma anche agli speed networking, che hanno permesso di confrontarsi sui temi ambientali con professori di fama internazionale, si è svolta la cerimonia di chiusura alla quale sono intervenuti il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Giuseppe Benelli Presidente dell’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini”, Almo Farina professore emerito di Ecologia presso l’Università di Urbino, Adrienne Sponberg direttore delle pubblicazioni dell’American Ecological Society of America, Elisabeth Huber-Sannwald Caporedattore di Earth Stewardship, gli accademici provenienti da otto paesi diversi e i membri del Comitato Editoriale della rivista Earth Stewardship dell’American Ecological Society of America.

