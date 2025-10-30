Torna la fiera di San Carlo a Voltri: il programma e le modifiche alla viabilità

Genova. Domenica 2 novembre torna la tradizionale fiera di San Carlo di Voltri, organizzata dal Comune di Genova in occasione della festa dedicata al patrono della delegazione celebrato dal 1649.

Per l’intera giornata le vie e le piazze del quartiere si trasformeranno in un mercato all’aperto con circa novanta bancarelle di artigianato, prodotti tipici, articoli per la casa e specialità gastronomiche provenienti da tutta la Liguria e non solo. Tra piazza Gaggero, piazza Villa Giusti e vico Tiro, i visitatori potranno scoprire artigianato locale, articoli per la casa, curiosità e specialità gastronomiche, in un percorso che unisce tradizione e convivialità.

