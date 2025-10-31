A Vado Ligure la Cisl Savona porta il tema della pace grazie a “Un urlo pieno di luce”

Vado Ligure. Grande successo per l’evento organizzato dalla CISL di Savona sul tema della PACE ieri sera presso la SOMS Pace e Lavoro di Vado Ligure.

Una rappresentazione teatrale scritta, diretta ed interpretata dall’attore e regista Thomas Otto Zinzi, “Un urlo pieno di luce”, finalizzata a far riflettere sull’importanza della Pace e sulle ripercussioni delle Guerre seguita da una cena ed una raccolta fondi a sostegno del progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana nelle zone di guerra e sostenuto dalla CISL Nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dalla CISL e simbolicamente intitolato “Maratona per la Pace” che, a seguito di un mese di iniziative organizzate sui territori di tutta Italia, confluirà in una assemblea nazionale il 15 novembre a Roma.

Per la CISL la Pace esiste solo dove ci sono libertà, giustizia, riconoscimento reciproco, solidarietà e fraternità e difenderla significa avere coraggio, coerenza e responsabilità scegliendo il dialogo e azioni concrete per proteggere le vittime e fermare chi semina distruzione.

