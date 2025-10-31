COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

“Arrivassero gli alieni, come racconteresti loro la Liguria?” Its Turismo lancia un quiz dedicato agli under 25

“Arrivassero gli alieni, come racconteresti loro la Liguria?” Its Turismo lancia un quiz dedicato agli under 25

Madonna degli Angeli a Savona

Liguria. “Arrivassero gli alieni, come racconteresti loro la Liguria?”. È questa la domanda iniziale del quiz – test ideato e realizzato dal gruppo di professionisti e insegnanti dell’ITS Turismo Liguria che ha come obiettivo mettere alla prova l’inventiva dei giovani andare alla scoperta dei luoghi su cui investire e dei migliori modi di comunicare in ambito turistico in Liguria secondo gli under 25.

Una modalità innovativa, basata sulla AI e sull’uso avanzato del digitale, la cui efficacia è stata sperimentata già nei primi giorni di laboratori del Festival della Scienza 2025 e che si intende portare avanti in vista del Festival Orientamenti 2025.

» leggi tutto su www.ivg.it