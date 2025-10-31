Camogli: alta onorificenza kazaka per il direttore artistico del “Sociale”

Dall’Ufficio Stampa del Teatro Sociale di Camogli

Il M° Giuseppe Acquaviva, Sovrintendente e Direttore artistico del Teatro Sociale di Camogli e Art Manager Consultant del Teatro dell’Opera di Astana, è stato insignito dal Presidente del Kazakistan Jomart Toqaev, pochi giorni fa, dell’Ordine “Dostyk”, una delle più importanti onorificenze del Kazakistan nel sistema dei riconoscimenti statali, volto a rafforzare l’amicizia, la pace e la cooperazione, sia all’interno del Paese che a livello internazionale.

