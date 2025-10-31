Chiavari: futuro Valle dell’Entella, una nuova visione di sviluppo condiviso (2)

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Arriva al termine il percorso portato avanti dal convegno “Il Futuro della Valle dell’Entella”, organizzato dal Comune di Chiavari e dalla Società Economica di Chiavari, che ha posto le basi per una nuova, e più ampia, visione dello sviluppo della valle e del comprensorio del Tigullio. L’obiettivo è costruire un progetto unitario che unisca sicurezza idrogeologica, viabilità, ambiente, lavoro e qualità della vita. Di questo si è parlato oggi, nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza dell’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone.

