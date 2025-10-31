Chiavari: presentata la sintesi de “Il Futuro della Valle Entella”. La Regione ha avviato uno studio (1)

Si è concluso il percorso “Il Futuro della valle Entella”, organizzato dal Comune di Chiavari e dalla società economica di Chiavari, con l’incontro svoltosi venerdì 31 ottobre presso la Sala del Consiglio Comunale. In questa occasione, alla presenza dell’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, è stata enunciata la sintesi riguardo le problematiche emerse durante la tavola aperta dello scorso 24 ottobre, che verrà ora inviata alla Regione Liguria.

A spiegare i punti fondamentali della sintesi è stato l’urbanista dell’Università di Genova Roberto Bobbio. In particolare, i due problemi fondamentali che mette in luce e analizza sono il dissesto idrogeologico e un sistema di trasporti inefficace. È stata evidenziata la necessità di maggiore sicurezza, non solo con grandi opere ma anche con lavori di manutenzione sistematica in un’ottica di mitigazione del rischio, di tutela della continuità del lavoro e delle produzioni, comprese le microeconomie, di miglioramento della qualità della vita, in un ambiente che altrimenti rischia di spopolarsi, di tutela degli equilibri ambientali e di valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, la mobilità è uno dei temi cardini della sintesi da cui emerge il bisogno di ripensarla, con l’ipotesi anche di guardare a mobilità differenti e a un miglioramento del trasporto pubblico. Alla base della sintesi c’è l’idea di un progetto condiviso con i comuni sia a valle che di tutto il comprensorio verso una visione unita della “Città dell’Entella”.

