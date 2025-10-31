Circuito cicloturistico finanziato: interessa Gattorna-Carasco-Lavagna

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

In arrivo, da parte del Ministero del Turismo, un contributo complessivo di tre milioni di euro per il progetto cicloturistico “La Liguria degli anelli”. Il Ministero ha dato il via libera alla graduatoria, relativa all’avviso di manifestazione di interesse, per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) di conto capitale per le Province di Imperia e Savona, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Sanremo. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2026, con interventi che coinvolgeranno complessivamente 400 chilometri di strade bianche e provinciali; le strade saranno ammodernate e attrezzate con circa 20 stazioni di ricarica.

“I fondi in arrivo confermano il riconoscimento nazionale della qualità di questo ambizioso progetto – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. “La Liguria degli Anelli” rappresenta un investimento strategico per valorizzare il nostro territorio e rafforzare l’offerta turistica legata al ciclismo e alle attività outdoor.

Significa promuovere un turismo sostenibile, capace di generare valore economico e di attrarre visitatori tutto l’anno, offrendo al tempo stesso ai cittadini della nostra regione nuovi percorsi per vivere e scoprire la Liguria in modo autentico”.

» leggi tutto su www.levantenews.it