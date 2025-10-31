Consulta Centro storico: “Se Sarzana vuole puntare sul turismo non può trascurare sicurezza, pulizia e decoro”

“In attesa di conoscere la data della convocazione dell’assemblea pubblica che la giunta comunale organizzerà dopo aver incontrato le Consulte degli altri quartieri, la Consulta del centro storico fa presente che in tale occasione riproporrà agli amministratori tutti i problemi più volte evidenziati negli anni, per i quali non sono mai giunte risposte concrete”. In una nota infatti la Consulta “ribadisce di aver sempre adempiuto ai compiti propri dell’organo collegiale ascoltando la voce dei cittadini e riferendo le richieste e le lamentele attraverso i canali riconosciuti (invio dei verbali delle riunioni e incontri con l’assessore competente). Rende noto, inoltre, di aver sempre contestato le inadempienze e le mancate risposte da parte dell’amministrazione”. La Consulta elenca nel dettaglio i temi più volte sottoposti all’Amministrazione: “Conferimento rifiuti: scarsa efficacia delle isole ecologiche e richiesta di ritorno al “porta a porta” da parte dei residenti del centro; esigenza di aumentare la sicurezza e il decoro di alcune aree ormai in degrado ( piazza Martiri, area Giorgi, via Gori…); movida cittadina fuori controllo in diverse zone ( piazza Martiri, via Mascardi, piazza Garibaldi…); gestione del verde pubblico e pulizia dei monumenti cittadini anneriti e invasi dalle erbacce; piano della viabilità del centro storico con particolare riguardo al passaggio di auto e furgoni nel centro, soprattutto se via Bertoloni sarà chiusa definitivamente al traffico veicolare; sistemazione dei parcheggi cittadini e creazione di posti auto riservati ai residenti; installazione di servizi pubblici funzionanti: nel centro storico ne esiste solo uno in via Torrione Stella, non agibile e non segnalato. Data la vocazione turistica della città, si tratta di una mancanza vergognosa”. “Di questo si discuterà nella prossima assemblea pubblica nella speranza che si prenda atto del fatto che a Sarzana occorre un piano serio di ristrutturazione del centro come delle zone periferiche perché una cittadina che ambisce a concorrere alla candidatura come capitale della cultura 2028 e punta sul turismo non può trascurare la sicurezza, la pulizia e il decoro di vie, piazze, edifici e monumenti. Fino ad oggi si è riscontrata indifferenza nei confronti delle legittime richieste e proposte avanzate dalla consulta e pare che servano movimenti spontanei di piazza per smuovere l’interesse degli amministratori; ci auguriamo che la situazione cambi e si crei un rapporto di fattiva collaborazione perché altrimenti il ruolo delle Consulte cittadine sarebbe veramente inutile”.

L’articolo Consulta Centro storico: “Se Sarzana vuole puntare sul turismo non può trascurare sicurezza, pulizia e decoro” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com