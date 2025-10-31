Creuse, parchi pubblici, scuole e altro: approvati altri 15 interventi in quattro municipi

Genova. Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi indicati dai municipi Centro Est, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno e Medio Levante. A ciascun municipio sono stati assegnati 285mila euro.

“Con i 15 interventi approvati con la giunta odierna, che seguono i 19 già deliberati nelle scorse settimane si concretizza sempre di più il progetto di una manutenzione diffusa sui municipi che risponda alle esigenze che il territorio stesso ha espresso – dice l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante -. Sono interventi mirati, in creuse, edifici pubblici, parchi, marciapiedi, scuole: tutte opere che sono finalizzate a semplificare la quotidianità di cittadine e cittadini e che, come amministrazione, abbiamo deciso di finanziare. Piccoli progetti all’apparenza, ma di fondamentale importanza per chi vive la città”.

