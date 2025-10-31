Millesimo sconfitto sulla sirena, Piccardo: “Buttato tutto il lavoro fatto nel secondo tempo”

Sembrava un pari raccolto con sacrifici e cuore, invece il Millesimo ancora una volta è caduto in pieno recupero. Dopo la rimonta subita contro la Voltrese, anche la Genova Calcio punisce i giallorossi sulla sirena. La sconfitta – che si porta dietro anche le polemiche di mister Fabio Macchia – costringe il Millesimo a rimanere a quota 13 punti in classifica. Non basta dunque il gol del momentaneo 2-2 di Samuele Piccardo che comunque è in testa alla classifica marcatori (insieme a Montemangno, Rezi e Rovido). L’attaccante è intervenuto ai nostri microfoni nel post partita.

Commenta Piccardo: “È stata una partita molto difficile, sin dall’inizio, con tanti contrasti. Non siamo stati bravi a mantenere il risultato e abbiamo preso gol alla fine del primo tempo. Poi nella ripresa ci abbiamo messo tanto cuore e siamo riusciti a pareggiare, ma di nuovo alla fine non siamo stati bravi a gestire e abbiamo subito la rete della sconfitta”.

