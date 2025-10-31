Luciano Mondini, consigliere comunale a Santo Stefano Magra, in una nota annuncia una convocazione della commissione consiliare Ambiente, che presiede. “Nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi lo scorso 14 ottobre, è stata approvata la convenzione con la ditta che si occuperà della riqualificazione della ex cava della Brina, dando così il via effettivo alla attività di riempimento della cava con terre e rocce da scavo – scrive in merito il consigliere, esponente di Italia viva -. Va detto che fino al decennio scorso dalla cava veniva estratto serpentino, ossia una roccia contenente sostanze amiantifere e, proprio per evitare la dispersione nell’ambiente di dette sostanze, a suo tempo, l’attività di scavo veniva sospesa dalla magistratura. Dato che la cava è situata a poche centinaia di metri dal centro abitato di Ponzano Belaso e ancora più vicino al centro abitato troviamo l’opificio della ex Ceramica Vaccari, con presenza di amianto sui tetti dei capannoni, in qualità di presidente ho deciso di convocare la commissione consigliare Ambiente, dove si discuterà l’opportunità, da parte dell’amministrazione comunale, di riattivare il monitoraggio semestrale sulla concentrazione di amianto in aria, monitoraggio interrotto un paio di anni fa, ma che oggi diventa importante per garantire la salute pubblica nelle zone abitate limitrofe alla ex Vaccari e alla ex Cava della Brina”.

L’articolo Mondini convoca la commissione Ambiente: “Si discuterà dell’opportunità di riattivare il monitoraggio semestrale della concentrazione di amianto” proviene da Città della Spezia.

