Pesca: lo stop allo strascico raddoppia, conseguenze negative anche per la ristorazione

Con novembre in Liguria e nel Tirreno avrebbe dovuto riprendere la pesca allo strascico, invece dal ministero è arrivato lo stop anche a novembre. I pescherecci potranno lasciare gli ormeggi solo a dicembre. Poche settimane fa il vicepresidente della Regione Alessandro Piana si era recato a Bruxelles per perorare l’improbabile ripresa della pesca al bianchetto; sarebbe stato meglio avesse fatto un quadro sulla difficile e precaria situazione della pesca. Mentre si cerca di agevolare un ritorno alla campagna, alle coltivazione e agli allevamenti, nessuno sempre accorgersi della fuga dal mare. VI sono gli ostacoli ed i riposi imposti ai pescatori, il ritardo nei ristori; la seconda causa riguarda l’impoverimento del mare, dovuta a sua voluta a molteplici fattori: l’ipotesi inquinamento del mare dovuto alla chimica usata nei depuratori e piscine: la concorrenza dei dilettanti; l’uso ad esempio delle nasse; probabilmente anche nel frequente passaggio di motoscafi, yacht e moto d’acqua.

La crisi e lo stop della pesca influisce negativamente anche sulla ristorazione e l’offerta di pesce in pescheria. Sempre maggiore l’uso di prodotti che arrivano da mari lontani o surgelati. Quella che altri Comuni promuovono come una risorsa, l’acquacoltura, dalle nostre parti è addirittura osteggiata. Mai un convegno con esperti che faccia un quadro reale della situazione. (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it