Presentato il progetto Rivieralp: Liguria e Piemonte unite per un turismo tra mare e montagna

Genova. E’ stato presentato ufficialmente il progetto RIVIERALP agli Assessori al Turismo delle Regioni Piemonte e Liguria, Paolo Bongioanni e Luca Lombardi, con l’obiettivo di condividere le iniziative in corso e definire un percorso comune per dare continuità alle azioni anche oltre la conclusione del progetto europeo.

RIVIERALP, finanziato nell’ambito del programma ALCOTRA, mira a creare una rete turistica integrata tra le Alpi e il mare, collegando le Alpi Marittime e la Riviera ligure attraverso sentieri escursionistici e itinerari cicloturistici sostenibili. Il progetto, del valore complessivo di 3 milioni di euro, coinvolge partner italiani e francesi tra cui il Comune di Limone Piemonte (capofila), il Comune di Sanremo, la Provincia di Imperia, Conitours, gli Enti di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Liguri e Marittime, la CARF e il Dipartimento delle Alpi Marittime.

Durante l’incontro, è emersa la volontà condivisa di creare uno strumento tecnico interregionale capace di coordinare le attività di valorizzazione turistica, promozione e gestione del prodotto “RivierAlp”, assicurandone la continuità anche al termine del finanziamento europeo.

Luca Lombardi, Assessore al Turismo della Regione Liguria, ha dichiarato: “Il mare e la montagna non sono due mondi separati, ma parti di un unico grande racconto territoriale. RivierAlp unisce questi paesaggi in un’esperienza di viaggio che parla di autenticità, outdoor e scoperta lenta. La Liguria crede profondamente in questa collaborazione e lavorerà affinché diventi una rete stabile e permanente di promozione congiunta.”

Paolo Bongioanni, Assessore al Turismo della Regione Piemonte, ha sottolineato:

“RivierAlp rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra territori che condividono natura, storia e vocazione turistica. Il collegamento tra le Alpi del Piemonte e il mare ligure offre un’opportunità unica per destagionalizzare i flussi e proporre esperienze autentiche, sostenibili e di qualità. La Regione Piemonte è pronta a sostenere il percorso di continuità del progetto anche oltre la sua durata formale, in sinergia con la Liguria e con i partner locali.”

