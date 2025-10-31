Sanità, Avs e M5s bocciano la riforma di Bucci: “Pericoloso passo indietro per la salute dei liguri”

Genova. “La scriveremo insieme all’opposizione”, diceva il presidente Marco Bucci parlando della sua maxi riforma della sanità regionale. Tutte le cinque Asl accorpate in un’unica azienda regionale per semplificare la gestione amministrativa, più risorse da destinare ai servizi e una nuova azienda ospedaliera genovese. Ma a sinistra il progetto viene già affossato ancora prima che il testo del disegno di legge sbarchi in commissione.

“La riforma sanitaria proposta dal presidente Bucci rappresenta un pericoloso passo indietro per la sanità pubblica ligure – sentenzia Stefano Giordano del M5s che presenterà un ordine del giorno in consiglio regionale per chiedere la sospensione e revisione della riforma -. Accorpare le cinque Asl in un’unica azienda sanitaria regionale significa accentrare poteri, aumentare la burocrazia e indebolire il presidio territoriale, già messo a dura prova da anni di tagli e carenze di personale. Questa proposta sta già producendo effetti negativi, a partire dal blocco delle assunzioni e delle nomine nel sistema sanitario ligure. Tutto questo mentre gli ospedali e i pronto soccorso soffrono la carenza cronica di medici e infermieri. È inaccettabile paralizzare la sanità per una riforma che nessuno ha condiviso e che rischia di creare il caos organizzativo”.

