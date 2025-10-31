Savona, Luca e Massimo Botto vincitori della veleggiata di Assonautica

Savona. Una bellissima giornata di sole e il vento giusto hanno fatto da cornice alla veleggiata che si è svolta domenica 26 ottobre nello specchio acqueo antistante la zona delle Fornaci, organizzata da Assonautica Savona. Un appuntamento che ha richiamato una nutrita

partecipazione di soci e appassionati di vela, desiderosi di trascorrere insieme una giornata all’insegna del mare e della buona compagnia.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni.

La manifestazione, che si è svolta con tanto entusiasmo e spirito sportivo, si è conclusa con la premiazione dei primi tre classificati: al 1° posto Luca Botto con il padre Massimo (Ventus) – al 2° posto Tommaso Bisazza con Enzo Motta (Escape) – al 3° posto Michele Mazzitelli con Giovanni Romano (Tainui).

