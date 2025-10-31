Servizio “Alto Impatto” tra Sampierdarena, Cornigliano e Valpolcevera: raffica di multe e denunce

Genova. Sampierdarena, Cornigliano e la Valpolcevera tornano al centro dei controlli delle forze dell’ordine, così come stabilito nel corso dell’ultimo tavolo tecnico che si è riunito in prefettura per ottimizzare le operazioni cosiddette “Alto Impatto”.

Questo tipo di operazioni prevedono la collaborazione tra più forze e corpi di polizia, dai carabinieri alla guardia di finanza passando per polizia locale e personale della Asl 3. Lo scorso 28 ottobre l’operazione è stata coordinata dal commissariato Cornigliano con il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, la polizia ferroviaria, carabinieri, guardia di finanza, unità cinofile e polizia locale.

» leggi tutto su www.genova24.it