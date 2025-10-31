Trovare casa alla Spezia è un’impresa, Bravo: “Affitti e ristrutturazioni insostenibili”

Le case in affitto alla Spezia sono poche e i canoni sono elevati. Chi ha una proprietà, invece, spesso non dispone delle liquidità per eseguire una ristrutturazione e, di conseguenza, gli alloggi restano sfitti. Questa è l’istantanea, fornita dal Sunia della Spezia e dal presidente regionale Franco Bravo, sul mercato spezzino.

La situazione nel territorio, per il Sunia, è abbastanza chiara: sono tantissime le persone che decidono di affidarsi al turismo, ma anche questo mercato sta subendo un cambiamento. L’interesse per gli affitti turistici cresce su Sarzana con prezzi differenti, quindi per continuare a guadagnare, gli operatori spezzini e della riviera devono ricalibrare i prezzi abbassandoli.

