Valzer alla segreteria generale della Città metropolitana: via Giardina, arriva Mordacci

Genova. Termina oggi, giovedì 31 ottobre, l’incarico di Maria Concetta Giardina come direttrice generale e segretaria generale della Città Metropolitana di Genova, in servizio presso l’ente da gennaio 2023.
“Con la giornata di oggi, iardina conclude il proprio percorso professionale nella pubblica amministrazione, dopo una lunga carriera contraddistinta da impegno, competenza e spirito di servizio, e un periodo di intensa attività al vertice della struttura metropolitana”, si legge in una nota di CM.