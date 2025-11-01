Avellino, Frosinone ed Entella vincono. Il Mantova cambia diesse, Possanzini all’esame Samp

Il sabato calcistico di serie B all’insegna di spettacolo e tanti gol. Addirittura se ne segnano 7 al Partenio: l’Avellino la spunta 4-3 sulla Reggiana che aveva recuperato l’iniziale svantaggio per poi soccombere al 75’. Mastica amarissimo la Carrarese che perde in casa dal Frosinone che vola così al primo posto in classifica: non sono mancate le polemiche sull’arbitraggio di Marinelli che ha fischiato ben tre rigori in favore dei ciociari due dei quali annullati dal Var. Per i marmiferi secondo ko consecutivo. Altro pari per il Padova: all’Euganeo un rigore di Bortolussi rimedia all’iniziale vantaggio del Sudtirol. La sorpresa della giornata calcistica della cadetteria arriva al fischio finale della sfida de Comunale di Chiavari tra Entella ed Empoli vinta dai padroni di casa con gol di Tiritiello. Completa il sabato cadetto la partita tra Palermo e Pescara delle 19,30.

Domani si giocano le altre partite. Occhi puntati sul Brianteo dove lo Spezia proverà a battagliare contro il Monza, squadra più in forma del momento. Ma anche Mantova-Sampdoria è partita da seguire: sulla graticola c’è Davide Possanzini, tecnico dei virgiliani, proprio mentre Leandro Rinaudo ha assunto la direzione sportiva del club. L’ex Palermo e Cremonese si avverrà della collaborazione dell’ex attaccante albanese Erjon Bogdani. Sarà lui evidentemente a fare le prossime scelte, compresa l’eventuale esonero dell’allenatore in carica e la conseguente scelta del sostituto.

