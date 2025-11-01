Basket, la Tarros ospita Arezzo con l’obiettivo di vincere per non far scappare le squadre di testa

Una vittoria per superare il rammarico di quella sfumata la settimana scorsa contro la Virtus Siena: è il mantra ripetuto in casa bianconera. Ancora di più perché gli uomini di presidente Caluri giocheranno in casa e tra le mura amiche del PalaSprint l’obiettivo è quello di lasciare agli avversari meno punti possibile.

Di fronte ci sarà un’altra squadra che arriva da una sconfitta contro una grande formazione, sinora la migliore, la capolista Costone Siena. Ospiti al PalaSprint saranno i ragazzi del Centro Tecnico BM Arezzo, che sul parquet bianconero, nelle ultime stagioni, non hanno avuto molte soddisfazioni. Ma le statistiche, si sa, lasciano il tempo che trovano.

“Dobbiamo vincere – afferma categorico il Direttore Sportivo Maurizio Caluri – Sarà una partita fondamentale. Ci siamo allenati al completo e con molta determinazione. Sappiamo che non sarà una partita semplice, ma in casa nostra è una partita che dobbiamo assolutamente vincere, per non perdere troppo contatto con la parte alta della classifica.

