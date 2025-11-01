Genoa, Criscito e Murgita provano le due punte. Con Vieira verso una ‘separazione consensuale’

Genova. La prima novità nel post Vieira è che la coppia Criscito – Murgita (foto di apertura Genoacfc), guida tecnica ad interim del Genoa, nel sinora unico allenamento di oggi ha provato le due punte. Si prospetta dunque un cambio di modulo in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Quel modulo che, graniticamente, Vieira non aveva mai voluto modificare in tutta questa prima parte di campionato.

Il clima a Pegli è stato di grande concentrazione e di tensione positiva, secondo quanto emerge da Villa Rostan, dopo il ‘terremoto’ che in due giorni ha rivoltato completamente la parte tecnica del Genoa.

» leggi tutto su www.genova24.it