Il Manifesto per la sanità locale propone un Piano sanitario redatto dai cittadini e annuncia l’occupazione simbolica del San Bartolomeo

Grande partecipazione di pubblico all’assemblea promossa ieri a Sarzana dal Manifesto per la sanità locale, dedicata al tema “Il destino dell’ospedale di Sarzana: focus su passato e presente. Per il nostro futuro: unica grande ASL regionale e unico ospedale provinciale al Felettino?”. L’incontro, incentrato sul futuro della sanità locale e sul dibattito relativo al progetto di un’unica azienda sanitaria ligure, ha registrato numerosi interventi e presenze del mondo politico e sanitario.

A introdurre i lavori è stato il dottor Canessa, già primario pneumologo del San Bartolomeo, che ha ricordato “l’importanza del servizio sanitario pubblico e lo spirito innovativo della riforma del 1978, che sancì la fine delle mutue e il diritto universale alla salute”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com