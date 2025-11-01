COMMENTA
Incidente di caccia a Santo Stefano d’Aveto, 23enne colpito al volto da una scarica di pallini

Ambulanza, automedica

Santo Stefano d’Aveto. Incidente di caccia questo pomeriggio in località Alpicella, nel territorio di Santo Stefano d’Aveto nell’entroterra del Levante. Un ragazzo di 23 anni è stato colpito da una rosa di pallini partiti da un fucile.

Il giovane è stato colpito al volto e alle braccia. Subito si è alzato in volo l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco, ma il velivolo non ha potuto atterrare a causa delle nubi molto basse. Nel frattempo il ferito è stato raggiunto via terra dalla Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto e dall’automedica del 118.

