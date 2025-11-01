La pedonalizzazione di via Rolando agita il Centro Ovest, Pd e Lista Salis: “Forte preoccupazione”

Genova. La pedonalizzazione di via Rolando, avviata dal centrodestra e realizzata dalla giunta Salis nell’ambito del progetto Genova Street Lab, apre un nuovo fronte di tensione all’interno della maggioranza nel Municipio Centro Ovest. In una nota i gruppi di Linea Condivisa-Lista Salis e Partito Democratico manifestano “forte preoccupazione” e citano un documento approvato in consiglio in cui esprimono “forte perplessità sulla gestione del progetto”, sul finanziamento e sui costi.

“Abbiamo appreso da alcuni commercianti di via Rolando, contrari all’attuale configurazione del progetto, che è in atto una raccolta firme che ha già raccolto centinaia di adesioni“, riferiscono i capigruppo Caterina Iacopi e Amedeo Lucia.

» leggi tutto su www.genova24.it