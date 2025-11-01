“Nulla da festeggiare”, il 4 novembre la manifestazione in Piazza Chiodo

“Il 4 novembre non celebriamo vittorie, ma lutti. Durante la prima guerra mondiale, oltre alle vittime civili, migliaia di giovani furono mandati al fronte come carne da cannone, sacrificati dagli Stati in nome di interessi politici e militari, a uccidere altri giovani come loro ma nati dalla parte opposta di un confine arbitrario. Oggi come allora la corsa agli armamenti viene proposta come deterrente a scenari di guerre, ma la storia insegna che questa è una pericolosa bugia, che costo’ milioni di morti. Non ascoltiamo la propaganda istituzionale che idealizza la violenza e il militarismo”. Lo afferma il Comitato Riconvertiamo Seafuture / Coordinamento Restiamo umani nella nota stampa con cui annuncia un corteo con concentramento alle 18 di martedì 4 novembre in Piazza Chiodo.

