Savona, ritorno con vittoria per Giuseppe Agostino: “Qui per aiutare la squadra, darò il massimo”

Quiliano. L’infortunio di Moraglio è sicuramente la tegola più grande per il Savona. Il club si è mosso prontamente cercando di portare tra i pali un profilo di esperienza. E lo ha trovato in Giuseppe Agostino, nato nel settore giovanile biancoblù prima di una lunga militanza nei professionisti. Contro il Legino la prima da titolare che è coincisa con il ritorno alla vittoria degli Striscioni.

