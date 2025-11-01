Quiliano. L’infortunio di Moraglio è sicuramente la tegola più grande per il Savona. Il club si è mosso prontamente cercando di portare tra i pali un profilo di esperienza. E lo ha trovato in Giuseppe Agostino, nato nel settore giovanile biancoblù prima di una lunga militanza nei professionisti. Contro il Legino la prima da titolare che è coincisa con il ritorno alla vittoria degli Striscioni.
Savona, ritorno con vittoria per Giuseppe Agostino: “Qui per aiutare la squadra, darò il massimo”