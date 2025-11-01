Sestri: “Deliberiamo su cosa interessa, mozione per fermare gli aumenti Amt”

Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) consiglieri comunali in Sestri Levante

“Sestri Levante si faccia capofila dei Comuni del Tigullio per impugnare la stangata imposta da Silvia Salis con le nuove tariffe Amt. La decisione è stata assunta nonostante la Città Metropolitana, competente a decidere sulle tariffe, si sia rifiutata di farlo. Una raffica di aumenti è stata approvata dall’assemblea dell’azienda con il voto di rappresentanti di istituzioni che non avevano avuto mandato a farlo.

