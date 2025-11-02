Alla Mazzini c’è Laura Fusaro che presenta “Ritratto di una famiglia italiana”

Continuano gli appuntamenti di “Succede in biblioteca”, la cornice culturale che prevede presentazioni di libri, spazio di dialogo e approfondimento promossi dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia. Venerdì 7 novembre alle 17.30 sarà presentato il libro di Laura Fusaro, “Ritratto di una famiglia italiana” (ed. Macchione, 2025). La storia racconta di un soldato boemo che diventa maggiordomo di un colonnello mantovano dell’Imperial-Regio Esercito. Ne eredita l’intero patrimonio e anche il cognome, trasmettendolo al figlio e ai due nipoti. Uno di questi non dimenticherà il bene ricevuto, perché i debiti di gratitudine vanno onorati…

Sullo sfondo di un’Italia che nasce, si forma e si trasforma, c’è il racconto di intense e profonde relazioni familiari, che vanno oltre il sangue e la genetica, fondate sul legame dell’adozione come atto d’amore e di sfida.

