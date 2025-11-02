Calcio/ La Samp è ultima, il Mantova passa al Ferraris con Ruocco

La Sampdoria inciampa ancora davanti al pubblico del “Ferraris” ed è ultima in classifica. Il Mantova, cinico e organizzato, espugna il campo blucerchiato grazie a un gol nel finale di Ruocco che condanna la squadra di Gregucci alla sconfitta per 1-0.

Gregucci si affida al 3-5-2 con Ghidotti tra i pali, linea difensiva composta da Riccio, Hadzikadunic e Giordano. Sulle corsie laterali agiscono Cherubini e Ioannou, mentre in mezzo al campo trovano spazio Henderson, Ricci e Barak. In avanti la coppia offensiva è formata da Cuni e Coda. Possanzini risponde con un Mantova compatto, pronto a colpire in contropiede.

